محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان محمد كريم صورا وفيديو، عبر حسابه على "إنستجرام" مع الممثل الأمريكي كريس تاكر، على هامش مشاركتهما في مهرجان كان السينمائي بفرنسا.
وظهر كريم وتاكر أثناء رقصهما على إحدى الأغنيات، خلال حفل شوبارد الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم السينما العربية والعالمية، ومنهم النجمة جوليان مور، والفنانة التونسية درة.
وعلق كريم على الصور والفيديو: "وقت عظيم مع كريس تاكر، في حفل بيت أزياء شوبارد، لم استطع إيقاف الضحك طول الليلة، انتظر بلهفة فيلم Rush Hour 4".
يذكر أن مهرجان كان قد انطلقت فعاليته يوم 14 مايو الماضي، وتستمر حتى يوم 25 من الشهر نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر صور وفيديو| محمد كريم يرقص مع كريس تاكر على هامش "كان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.