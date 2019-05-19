صور وفيديو| محمد كريم يرقص مع كريس تاكر على هامش "كان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان محمد كريم صورا وفيديو، عبر حسابه على "إنستجرام" مع الممثل الأمريكي كريس تاكر، على هامش مشاركتهما في مهرجان كان السينمائي بفرنسا.

وظهر كريم وتاكر أثناء رقصهما على إحدى الأغنيات، خلال حفل شوبارد الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم السينما العربية والعالمية، ومنهم النجمة جوليان مور، والفنانة التونسية درة.

وعلق كريم على الصور والفيديو: "وقت عظيم مع كريس تاكر، في حفل بيت أزياء شوبارد، لم استطع إيقاف الضحك طول الليلة، انتظر بلهفة فيلم Rush Hour 4".

يذكر أن مهرجان كان قد انطلقت فعاليته يوم 14 مايو الماضي، وتستمر حتى يوم 25 من الشهر نفسه.