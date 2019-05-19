آيتن عامر تقع في غرام كريم محمود عبدالعزيز بـ" شقة فيصل"

تبدأ الحلقة ١٥ من مسلسل شقة فيصل، بزيارة ميزو "كريم محمود عبد العزيز" لقبر والدته بعد وفاتها، وعاد سريعًا بعدها إلى القاهرة ووجد صاحب العمارة التي يسكن بها يطلب ايد سكر "ايتن عامر"أخت زوجة أبيه "نسرين إمام"، ولكنها رفضت وهنا قام ميزو بطرده من المنزل.

ولكنه لم يصمت فقد أبلغ الشرطة على سكر وأختها وأن تلك الشقة التي يسكنون فيها مع ميزو" بيت دعارة" ولكن يخرج الصول حمزة من شقته التي أمامهم، ويؤكد للظابط على مدى نزاهة أصحاب المنزل وأنه جارهم ولم يرى عليهم شئ، وهنا تأخذ الشرطة صاحب العمارة

إلى الحبس وعمل محضر إزعاج سلطات له.

يطلب سكان العمارة من ميزو أن يأخذ ورثه من شقة والده ويتركها، فلا يجوز بقاءه مع زوجة والده وأختها بمفردهم بعد وفاة فيصل، ولكن ميزو يرفض فلا يوجد مكان يعيش فيه غير شقة والده.

تقع سكر في غرام ميزو، بعد مواقفه الشجاعة معها، وتهتم به تلك الفترة كثيرًا وبأكله، ولاحظت أختها شربات ذلك.