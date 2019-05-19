أرنولد شوارزنيجر يتعرض إلى ضربة مباغتة من الخلف تطرحه أرضًا

تعرض نجم هوليود القوي أرنولد شوارزنيجر إلى ضربة مباغتة من الخلف طرحته أرضا أثناء قيامه بالتقاط صور سيلفي مع جماهير في جنوب إفريقيا، حيث كان نجم أفلام القوة والحركة (71 عامًا)، يشارك في التحكيم على مسابقة للمصارعة باسم أرنولد كلاسيك أفريكا للهواة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، حسبما أوردت صحيفة صن البريطانية.

وشوهد أحد الأشخاص وهو يقفز في الهواء ويركل شوارزنيجر بقدميه من الخلف، ليسقط النجم الأميركي، حاكم ولاية كاليفورنيا السابق، على الأرض، حيث قام الأمن الخاص بأرنولد على الفور بالإمساك بالمهاجم الذي لم يتم الكشف عن هويته، أو الدافع من وراء فعلته.

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وفي وقت لاحق، قال أرنولد إنه اعتقد في بادئ الأمر أن حشدا من المعجبين احتك به فقط، قبل أن يتبين له أنها ركلة بعد مشاهدته للفيديو، وغرد على تويتر بالقول: "أشكركم على اهتمامكم، لكن لا يوجد ما يدعو للقلق. اعتقدت أن ما حدث بسبب الحشد وهو يحدث لي كثيرًا، وتابع قائلًا: "أدركت فقط أنني تعرضت للركل عندما رأيت الفيديو مثلكم جميعًا. أنا سعيد لأن الغبي لم يقاطع (تصوير) سناب شات الخاص بي".

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وفي وقت سابق، شوهد الرجل يتربص خلف العملاق السينمائي قبل أن يبدو أنه قد تم سحبه من قبل فريق الأمن الشخصي للنجم، حسبما ذكر موقع ساندتون كرونيكل، ومع ذلك، تسلل مسرعا ليهاجم أرنولد مستغلا انشغال الأخير بالتقاط سيلفي سناب شات.

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