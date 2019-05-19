دنيا سمير غانم تتصدّر "يوتيوب" بعد نجاح "بدل الحدوتة 3"

اعتمدت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، في مسلسلها الرمضاني الجديد "بدل الحدوتة 3"، على تقديم 3 حكايات منفصلة مُقسّمة على مدار الشهر الكريم، حيث تعرض كل قصة خلال 10 حلقات.

ويعرف الجمهور عن دنيا سمير غانم، أنها تصنع حالة من البهجة في مسلسلاتها التي تقدمها في رمضان، والتي بدأت بـ"لهفة"، و"نيللي وشيريهان"، و"في اللالالاند"، وتلعب الفنانة المصرية في منطقة لا ينافسها فيها غيرها.

القصة الأولى لحدوتة دنيا سمير غانم، كانت عن شخصية المستشارة العاطفية "بيلا"، وأنهتها بمفاجأة لراشد الذي يقدمه الفنان محمد سلام، عندما أخبرته أنها تبادله الحب، وتحمل الحدوتة الثانية، عنوان "عودة لهفة"، وتنتهي مع الـ 10 أيام الثانية من شهر رمضان، على أن تقدم قصة جديدة.

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ومن جانبها، قالت الناقدة المصرية ماجدة موريس، إن دنيا سمير غانم، استطاعت لفت الأنظار إليها بشخصية "بيلا"، التي قدمتها في القصة الأولى، وأصبح لها جمهور متفرد، ويتابعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت أن الفنانة الشابة، رائعة ولديها إمكانيات ممتازة، واستطاعت أن تتخطى الفشل الذي رافقها في مسلسلها الأخير "في اللالالاند"، حيث قدمت الاستعراض والغناء والتمثيل، وإطلاقها للأغنية الخليجية "تعال تعال"، جعلها تحصد جمهورًا في الوطن العربي، منوهَة أن موضوع الحدوتة والتمثيل جيدان.

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وأكدت على أن القصة الثانية، سيكون نجاحها مضمونًا بنسبة كبيرة؛ لأنها تحمل عنوان "عودة لهفة"، وهذا المسلسل تحديدًا من أهم المسلسلات التي قدمتها دنيا سمير غانم قبل 3 سنوات.

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وتحفّظ الناقد المصري طارق الشناوي، على إبداء رأيه في المسلسل بشكل كامل، موضحًا أن تجربة خوض 3 مسلسلات في مسلسل واحد عبارة عن "3 حواديت"، جديدة على المشاهد المصري، وهو ما جذب الانتباه إليها، واستطاعت أن تفعل ذلك بذكاء، وأشار إلى أنه ينتظر أن يرى كوميديا أكثر من ذلك، مثل كثير من الجمهور؛ لأن دنيا في السنوات الأخيرة قدمت أكثر من مسلسل من بطولتها واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا.

وأوضح مدير التصوير المصري سعيد شيمي، أن صورة المسلسل جيدة، وبها جماليات كثيرة، لافتًا إلى أن أذواق الجمهور تختلف، فالبعض سيجد العمل ضعيفًا وهناك فريق آخر سينال إعجابه.

الجدير بالذكر، أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا عبر "يوتيوب" وتصدر قوائم الأكثر مشاهدة، في كثير من الأيام، وما أكد ذلك أن الحساب الرسمي ليوتيوب وجّه تهنئة للنجمة دنيا سمير غانم لتصدر مسلسلها "بدل الحدوتة 3" وأغانيها قائمة الأكثر رواجًا في مصر والدول العربية.

وأعربت دنيا سمير غانم، عن سعادتها بهذا النجاح، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، وقالت "مبسوطة أوي إن حلقات بدل الحدوته 3 تتصدر يوتيوب والنهاردة ترند رقم 1 و2 وإن في قسم الأغاني تعال تعال متصدرة في أغلب الدول العربية وباقي أغاني المسلسل رقم 2 و4 في مصر".

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب دنيا، كل من والدها الفنان الكبير سمير غانم، وحمدى الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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