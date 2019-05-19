عمرو سعد يؤكّد أنّ تصريحات سُمية الخشاب لا تشغله

أبدى الفنان المصري عمرو سعد، سعادته بردود فعل الجمهور على مسلسله الجديد "بركة"، الذي يُعرض خلال شهر رمضان الجاري، مشيرًا إلى أنه يحصد ثمار المجهود الشاق الذي بذله في العمل.

وقال سعد في تصريح صحافي "فخور بنجاح مسلسل بركة، وردود أففعلعال المشاهدين أكثر من رائعة، رغم أن الأحداث لازالت في بدايتها"، وأضاف "أجيد دور الصعيدي وسبق أن قدمته من قبل إلا أن شخصية بركة مختلفة تمامًا، خاصة أن البطل شخص مثقف يمتاز بالطابع الفكاهي".

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وعن تصريحات الفنانة سمية الخشاب ضده وضد شقيقه أحمد سعد الذي كان زوجها قبل أن يقع الطلاق بينهما، قال "لا تشغلني، ولم أتعود على إقحام نفسي في حرب تصريحات"، وواصل "لا يجب الحديث عن الأمور الشخصية أمام الجميع، ولن أسمح أن يسحبني أحد للخطأ، خاصة أنني أحترم جمهوري بشدة".

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يذكر أن سمية الخشاب أكدت في تصريحاتها النارية، أن عمرو سعد كان يريد انفصال شقيقه عنها، مشيرة إلى أنه "أناني" ويخشى على نجوميته من أي شيء.

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