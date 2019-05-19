أصالة تعلن شرطها لمسامحة من أخطأ في حقها

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، مسامحتها لكل من أخطأ في حقها، لكنها تبقى مسامحة مشروطة بالتوقف عن الإساءة بحقها، بحسب قولها.

وغرّدت الفنانة السورية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة "بالحقيقة ومشان خلّص ضميري.. أنا عمومًا بحبّ مرّات أتهكّم بلغتي الخاصّه، وكوني بنفهم جدّ أكيد مشكلتي مو مشكلة حدا تاني"، مضيفة "ولكن وبجميع الأحوال أنا فعلًا مسامحه كلّ من أخطأ بحقّي، (لو فعلًا توقّفوا عنّ الإساءة)، وهنّن وضميرهم، وأنتوا وفهمكم".

يأتي ذلك بعد يوم من إنهاء الخلاف بين أصالة والفنانة الإماراتية أحلام، حيث وجّهت الأخيرة رسالة إلى أصالة وذلك بعد خلاف نشب بينهما منذ نحو شهر، حيث هنأت الفنانة الإماراتية المطربة السورية بعيد ميلادها، الذي يوافق الـ 15 من مايو/أيار، كما طلبت منها أن تسامحها ولتنهي أحلام بذلك خلافها مع أصالة.

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ونشرت أحلام صورة لأصالة على تويتر، وعلقت عليها قائلة "من كل قلبي كل عام وأنتي بخير ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك، كل عام وأنتي أختي، مهما حصل بيننا أنا من قلبي أحبك وسامحتك وأنتي سامحيني"، ومن جانبها ردت أصالة، قائلة "شكرًا ياحلومه على معايدتك وألف شكر إنّك سامحتيني ياأمّ قلبّ طيب وان شاءالله بنلتقي قريبًا".

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ويعود الخلاف بين أصالة وأحلام إلى نحو شهر عندما غردت المطربة الإماراتية لتهنئ أصالة على أغنيتها الجديدة "بنت أكابر"، وبعد نشر أحلام تغريدتها، تجاهلت أصالة الرد عليها، وهو ما جعل إحدى المتابعات تطلب من أصالة الرد على تهنئة أحلام، ما أشعل فتيل الأزمة بين أصالة وأحلام.

كما تقاطع أصالة، صديقتها الفنانة المصرية أنغام، بسبب زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجًا من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج الفنانة السورية.

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