شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تستعد لطرح أغنية سينجل جديدة.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة رنا سماحة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "رقصونى على الواحدة"، من كلمات وليد الغزالى، وألحان مدين، وتوزيع كريم عبد الوهاب، والمقرر طرحها في الأيام المقبلة.
من ناحية أخرى، تشارك رنا سماحة فى دويتو جديد مع مينا عطا وهايدى موسى بعنوان "أحلى حياة" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الصاوى، وتوزيع أسامة الهندى، وإخراج مرقص عادل، ومن المقرر أن يتم طرحه فى الأيام المقبلة.
يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، والتى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.
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