تامر حسين معلقًا على أزمة "الهضبة" وعمرو مصطفى: مجرد سوء تفاهم بسيط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
وصف الشاعر الغنائي تامر حسين الأزمة التي أعلن عنها الملحن عمرو مصطفى مع عمرو دياب وإحدى شركات الاتصالات، مجرد سوء تفاهم.
وكتب حسين، عبر صفحته على فيس بوك: "مفيش أى خلافات أو زعل بين أخواتى الكبار الفنان عمرو دياب والملحن العبقرى عمرو مصطفى، مجرد سوء تفاهم بسيط، وكلنا عيلة وفريق واحد، وقوتنا فى اتحادنا دايما،ودايما ناجحين ومكسرين الدنيا سوا".
وأضاف في بوست آخر: "يا جماعة الخٌلاصة عمرو دياب كبيرنا وفوق راسنا جميعا، وأكتر واحد صاحب أفضال ع الكل، ولا يقدر حد يمسه بكلمة، كلنا عارفين قيمته وغلاوته عندنا، ومواقفه العظيمة مع كل واحد فينا، عمرو دياب ضهرنا وسندنا وشهرتنا وكلنا شايلينه فوق راسنا، دي الخٌلاصة بمنتهى الأمانة والله، وكلمة حق في حق الراجل المحترم ده، وحانفضل كلنا أهله وأخواته ورجالته وفريق عمله، واستنوا ألبوم يليق بيكم بإذن الله".
كان الملحن عمرو مصطفى قد هاجم المطرب عمرو دياب، وإحدى شركات الاتصالات بسبب استخدامهما موسيقى أغنية "يتعلموا" في إعلانها الأخير "جمع حبايبك".
وأضاف عمرو في بيانه: "هو ينفع الشركة وعمرو دياب يستخدموا أغنية يتعملوا في إعلان في رمضان دون إذن، هو الفن بقى بلطجة وأخذ حقوق الناس دون إذن".
وتابع: "وتابع مصطفى: "سبب التأخير في التعليق لأني كنت بسجل الإعلان على كل قناة اتذاع فيها علشان إثبات الحق".
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