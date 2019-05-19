بعد هجوم حاد.. مي العيدان تحذف فيديو ريم البارودي وأحمد سعد!

بعد أن أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، غضب متابعيها، بعدما نشرت مقطع فيديو قديم منذ قرابة 3 سنوات للفنان أحمد سعد بصحبة طليقته الفنانة ريم البارودي في إحدى السهرات الرومانسية، مدعية أنه حديث وقبل ساعات، حيث تلقت هجوم حاد من الجمهور قامت بعد عدة ساعات بحذف الفيديو من صفحتها الشخصية، وكانت مي العيدان علقت على المقطع الذي نشرته عبر حسابها على إنستغرام، قائلة: “قبل ساعات، شاهد أحمد سعد يحتضن ريم البارودي في مشهد رومانسي جدًا أمام الجميع في حفل النايل”، وأضافت: “يا حليلة ما ضيع وقت”، لكن ما أن نشرت العيدان الفيديو حتى انهال الهجوم عليها من قبل متابعيها الذين سخروا منها لنشر أحداث قديمة على أنها حديثة، واتهموها بخداع جمهورها وتعمد إثارة الجدل

وقال أحد المعلقين: “اتقي الله هذا الفيديو قديم”، وهاجمتها معلقة أخرى: “المقطع قديم ليش تنشرينه وتثيرين الفتنة”، وعلى المنوال نفسه قالت أخرى: “كل الناس عارفة إنه الفيديو قديم بس أنتي مريضة” بعد الهجوم الحاد الذي طال الإعلامية مي العيدان قامت بحذف الفيديو من صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي مايو/ أيار 2017 كشفت ريم خلال حلولها ضيفة في برنامج “صبايا الخير”، أنها كانت متزوجة من أحمد سعد وتم الطلاق بينهما قبل أشهر قليلة، وأكدت البارودي أنها لم تكن فقط خطيبة أحمد سعد كما يظن العديد، وإنما زوجته وأعلن أحمد سعد، الخميس 28 مارس / آذار الجاري انفصاله عن الممثلة المصرية سمية الخشاب، وكتب عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، أنه قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأنه يتمنى لها السعادة والتوفيق.