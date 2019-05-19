بطل “دفعة الفاهرة” يثير ضجة بصورة قديمة… هل خضع لعملية تجميل في أنفه؟

تداول رواد موقع “إنستقرام” صورة قديمة للمذيع والفنان مهند الحمدي، وهو من أبطال مسلسل دفعة “القاهرة”، تسببت الصورة في ضجة كبيرة على إنستقرام، وذلك بعد أن ألمح البعض بأنه خضع لعملية تجميل في أنفه، وعلى إثرها عقدوا مقارنات بين ملامحه في الماضي والآن، فأكد البعض أن شكله لم يتغير، وكل ما في الأمر أنه زاد وزنه فهو وسيم في كل الحالات، بينما أشار آخرون إلى أنه أجرى عملية تجميل في أنفه وأن الفرق واضح.

يطل مهند الحمدي على الجمهور كل يوم في رمضان، من خلال مسلسل “دفعة القاهرة”، وتسبب أحد مشاهده في الحلقة الثالثة في اتهام صناع العمل بالجرأة، وذلك بعد أن ظهر وهو ينقذ الفنانة رانيا منصور من الغرق فأطلت عارية الكتفين، الأمر الذي عرضه للتعليقات السلبية التي لم تتقبل المشهد واستطاع مهند الحمدي لفت الأنظار إلى بتمثيله في مسلسل “دفعة القاهرة”، الذي يعرض الآن على الشاشة في رمضان، ويشاركه في البطولة نخبة من النجوم وهم خالد الشاعر وفاطمة الصفي ومرام البلوشي ونور الغندور ورانيا منصور ومن تأليف هبة مشاري وإخراج علي العلي.