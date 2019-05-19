شاهد: تصريحات إلهام شاهين “تزوجت هذا الرجل طمعًا فيه”!

صرحت الفنانة المصرية إلهام شاهين خلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “شيخ الحارة” بفضائية القاهرة والناس مساء السبت، عن زواجها من المنتج عادل حسني الذي يكبرها بـ25 عامًا، قالت: “أنا طمعت فيه.. طمعت في حبه وحنانه ورجولته، وليس أمواله، فقد كنت أحتاج إلى من يحميني ويحتويني بعد أن كنت في طريق الضياع، ونحن حاليًا أصدقاء، وعزمني في شم النسيم الماضي بحضور زوجته، ولن يفرّق بيننا أحد”، وعن سبب الانفصال، قالت “دخوله مجال الإنتاج كان سبب الطلاق، فأنا قررت عدم الإرتباط بأحد من داخل الوسط الفني، وهو كان رجل سياحة ناجح جدًا، وله دور سياسي، ولم ينتج لي كما يدعي البعض باستغلاله، فقد كنت آخر من يعلم بدخوله الإنتاج، إلى جانب أنه لم ينتج لي بل أنتج فيلمين لسهير رمزي”.

وعن موقفها من سن الزوج، أضافت “زمان كنت بحب الرجالة الكبيرة في السن، ربما لأنني شعرت بأنني أحتاج أب، وحاليًا أرفض طبعًا الزواج من رجل أصغر مني بنفس فارق السن، وليس لدي مشكلة في الزواج مجددًا من رجل ولو يصغرني بسنة أو اتنين أو ثلاتة أو خمسة”.

اعترفت الفنانة إلهام شاهين بذهابها إلى طبيب نفسي وتلقّي علاج كثير للإكتئاب بعد وفاة والدتها، التي كانت تُمثّل لها كل شيء، إذْ شعرت بعد وفاتها بالضياع، قائلةً: “نعم ذهبت لطبيب نفسي، ولم أتحمل وفاتها”، وفي تصريح غريب قالت إلهام “أنا معترضة، أنا غير موافقة على وفاة والدتي، أعلم أنها إرادة الله، لكن أنا مش موافقة، الكلام ده عارفة أنه خطأ لكن أنا مش قادرة أتحمل غيابها”، وذكرت إلهام وهي تبكي بأنها ترتدي ملابس والدتها حتى الآن في المنزل، قائلةً: “أصلي حاليًا بطرحة خاصة بوالدتي، ولم تغسل منذ وفاتها عام 2008، وظللت ارتدي الأسود عشر سنوات حزنًا عليها”.

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كما اعترفت إلهام بأنها كانت سببًا في إفشال إرتباط الفنان المصري الكبير عمرو دياب”الهضبة” بشقيقتها منذ سنوات طويلة، قائلةً: “نعم ممكن أكون أنا السبب وشقيقتي إيناس كانت في ذلك الوقت طفلة، وعمرو كان في بداية حياته”، في الوقت الذي أكّدت فيه بأنها كانت سببًا في نجومية أحمد السقا ومنى زكي بعد عملهما معها في مسلسل”نصف ربيع الآخر”، كما كشفت أنها من أدخلت عمرو دياب مجال التمثيل، بعد قيامها بترشيحه للتمثيل في فيلم “السجينتان”، قائلةً: أنا اللي رشحته، ووقتها لم يكن له سوى أغنيته الأولى “حمدالله على السلامة”.

وعن مساندتها للفنانة رانيا يوسف في الأزمة التي تعرّضت لها وعرفت بـ”الفستان الفاضح”، قالت إلهام إن رانيا تعرّضت لحملة هجوم مبالغ فيها، وخسرتُ كثيرًا من أصدقائي بسبب موقفي الداعم لرانيا يوسف، مستكملةً: “أنا أكره السوشيال ميديا وأحتقرها، ومن يهاجمون على الفاضي وعلى المليان على صفحات السوشيال ميديا تافهين وفاضيين”.