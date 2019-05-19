شاهد.. جورج قرداحي: “هذه حقيقة خيانتي لزوجتي” وأغرب موقف تعرض له!

كشف الإعلامي اللبناني جورج قرداحي خلال استضافته ببرنامج “شيخ الحارة” مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية القاهرة والناس مساء الجمعة عن علاقته بالمعجبات وخيانته لزوجته، قال جورج إنه لم يخن زوجته متحدثًا بالعامية المصرية: “مراتي مقفشتنيش، وأنا لم أفعل أي شيء يجرح شعور أبنائي طوال حياتي، خاصة أن لدي ابنتين صبايا الآن، ووضعت حدًا بين المعجبات وبين بيتي، وحافظت عليه الحمد لله”.

وسرد قرداحي أغرب موقف تعرض له أثناء برنامجه “المسامح كريم”، مشيرًا إلى أن أحد الأزواج الذي دعاه للصلح بينه وبينه زوجته ترك الإستوديو وظل يردد: “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم” بمجرد رؤية صورة زوجته، ثم ألقى بنفسه في بركة مياه خارج الاستوديو مقتنعًا بوجود شياطين داخل الإستوديو؛ لأن خلافًا كبيرًا وقع بينه وبين زوجته بسبب يقينه بأنها أرادت إيقاع الضرر به. وأكد قرداحي أن برنامجه “المسامح كريم” لم يكن مفبركًا وإنما حقيقي 100% بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن “البرود وتحمله لمضايقات الضيوف سبب النجاح والوصول إلى نتيجة جيدة”.