بدور البراهيم تشتم مذيعًا على الهواء .. وهذا موقف الأخير!

فاجأت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، الجمهوربعد ظهورها مؤخرًا في برنامج “مع التوم”، وهو من تقيم المذيع “محمد التوم” وهي تشتم المذيع واصفةً إياه بـ”قليل الأدب”، وقد تفاجأ الجميع من ذلك الهجوم المفاجىء، وأثارت الرأي العام حولها مرة أخرى حتى أن مقدم البرنامج “محمد التوم” قد صُدم هو الآخر من الموقف الغريب، وجاء موقف البراهيم بعد أن سألت المذيع أكثر من مرة عن مفعول “الڤيكس”، بعد أن يوضع على الجلد، فأجابها بأنه يشعر ربما ببروده، لتنهال عليه بالشتم، وعلق البعض على المقطع بأن بدور أرادت أن توضح الموقف الذي تعرضت له بعد إعلانها الشهير “زيوت المساج” والذي وصفته بسوء الظن، إلا أن البعض أكد أنها لم توفق في شرح الموقف، وكان الأجدر بها معالجة الموقف وتبرير موقفها بشكل أرقى من السب والشتم للمذيع.

وخلال الحلقة؛ أوضحت بدور أنها ندمت على إعلانها المثير، مؤكدة بأن التعبير قد خانها، كما رفضت أن تكون بناتها من دون حجاب أو يكنّ ضمن المشاهير، مشددةً على أنها غير راضية عن ما تقوم به الآن، وأن الوقت سيأتي وتهجر “السناب شات”، طالبةً من الله التوبة.

يذكر أن بدور البراهيم أو كما أطلق عليها “بدور سبايسي” قد تعرضت لهجوم عنيف إبان إعلانها عن زيوت المساج، وتضمن إعلانها إيحاءات جنسية قوبلت بالرفض من المجتمع السعودي، الذي طالب بإنزال العقاب بحقها، وعلى أثرها تم استدعاؤها من النيابة العامة السعودية للتحقيق.