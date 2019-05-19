فن ومشاهير

خطف مصطفى خاطر للمرة الثانية في طلقة حظ

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يذهب الضابط محمد، في الحلقة 13 من مسلسل طلقة حظ، إلى نرمين، التي تقوم بدورها الفنانة إيمي سالم، ويخبرها بأن هناك معلومات جديدة سيتم خلالها فتح قضية عبد الصبور الخاصة باتهامه بمقتل شاب

وفتاة .

وتذهب نرمين إلى السيدة التي تدعى أنها كانت زوجة القتيل وتهددها بأن تبتعد عنها وعن عبد الصبور، وفي هذه الأثناء يتواجد عباس وعبد الصبور

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في الفندق وهما يرتدون نقاب، ويحاولون سرقة سلسلة صاحبته.

وعندما تحاول صاحبة الفندق قتلهما يهربان، وخلال خروجهم من الفندق يجدون أمامهم نرمين، وتأتي مجموعة من المسلحين وتخطف نرمين وعبد الصبور وعباس.  

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والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.

 

 

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