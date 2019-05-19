بالفيديو.. "أنصار الحق" تقرر قتل محمد عز في "لأخر نفس"

تدور أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, بعودة "ياسر" إلى مقر الجماعة الإرهابية بعد طلب أمير الجماعة رجوعه. إستمرار "سلمى" و "أدهم" في محاولات الوصول إلى حل اللغز الذي كان يخفيه "حازم" ظابط الشرطة المقتول في ظروف غامضة. حل اللغز الذي كان يخفيه "حازم" ظابط الشرطة المقتول في ظروف غامضة. Advertisements تنتهي الحلقة بطلب أمير الجماعة الإرهابية والتي تدعى "أنصار الحق" أحد أعضائها بقتل "ياسر" بهدف حمايةالجماعة من ارتداده عن الإسلام وجاء ذلك بعد ان فاق "ياسر" من غسيل المخ الذي كان يسيطر عليه وان هذه الجماعة الإرهابية كانت سبب في مقتل أشخاص و أطفال لا ذنب لهم في عمليات التفجير التي يقومون بها.

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