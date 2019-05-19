بالفيديو.. "أنصار الحق" تقرر قتل محمد عز في "لأخر نفس"

تدور أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, بعودة "ياسر" إلى مقر الجماعة الإرهابية بعد طلب أمير الجماعة رجوعه.
إستمرار "سلمى" و "أدهم" في محاولات الوصول إلىحل اللغز الذي كان يخفيه "حازم" ظابط الشرطة المقتول في ظروف غامضة.
تنتهي الحلقة بطلب أمير الجماعة الإرهابية والتي تدعى "أنصار الحق" أحد أعضائها
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