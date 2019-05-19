بشار الشطي يحيي ذكرى الأربعين لوالده بكلمات مبكية.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان الكويتي بشار الشطي ذكرى الأربعين لوالده الراحل، وشارك محبيه أحزانه بصورة للراحل من مرحلة المراهقة، كشفت عن شبه كبير بين الفنان الشاب ووالده.
بشار ارفق الصورة بكلمات مبكية، كتب فيها: «بالأمس مضى على رحيلك أربعون يوما يا أبي ولازلت لا أتقبل الفراق والرحيل ولا كففت عن البكاء.. أربعون يوما يا أبي و طيفك يمثل أمامي كل صباح ومساء.. أربعون يوما وانت في القلب و الذاكرة والوجدان و المهجة».
وتابع: «لا انسى حديثك ولا وصاياك ولو عاد الزمان بنا لقضيت العمر خادما تحت قديمك.. ولكنه ديدن الأيام تقصي وتفرق و لا تجمع و تقرب.. و إن الموت الذي أخذك بغتة لو علم بما لك في القلوب ما أخذك.. والأقدار التي فرقتنا بالأمس عسى أن تجمعنا غدا في الجنة.. رحمك الله يا أطيب الناس وأوفاهم والفاتحة على روحك الطاهرة النقية».
فانز بشار تفاعلوا مع الصورة وكلماته المؤثرة بتعليقات قدموا فيها تعازيهم للفنان الشاب، متمنيين له ولأسرته الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.
من ناحية أخرى، يشارك بشار الشطي في المارثون الرمضاني الجاري بمسلسل «دفعة القاهرة» المعروض عبر شاشة mbc، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي، ويشارك بشار في بطولته أمام فاطمة الصفي، مرام البلوشي، نور الغندور، خالد الشاعر، وغيرهم.
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