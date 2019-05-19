أميتاب باتشان ينشر صورة لكارينا كابور وهي طفلة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نشر النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان Amitabh Bachchan صورة قديمة له من كواليس فيلم بوكار 1983، وتظهر في الصورة الممثلة كارينا كابور خان وهي طفلة لا تتعدى ال7 سنوات.

النجم السبعيني، شارك متابعيه الذين يقدرون بالملايين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة بالأبيض والأسود، في أثناء تصوير فيلم بوكار 1983، نرى باتشان وهو يقوم بتمريض الطفلة المصابة كارينا”.

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وقد تم التقاط هذه الصورة، عندما ذهبت الطفلة كارينا كابور خان لزيارة أبيها راندهير كابور في الفيلم، وذلك عندما جرحت ساقها وكان باتشان لطيفًا بما يكفي لربط جرحها وتطهيره.

”بوكار” فيلم أطلق بشاشات السينما الهندية عام 1983 من بطولة أميتاب باتشان وراندهير كابور وزينات امان وتينا منعم. ومن أخراج راميش بيهل، ويتناول قصة مقاتلين من أجل الحرية يحاولون تحرير جوا من البرتغاليين.

وقد شوهد آخر مرة أميتاب باتشان Amitabh Bachchan في فيلم Badla للمخرج سوجوي جوش Sujoy Ghosh من بطولة تابسي بانو Taapsee Pannu وقبل أيام قليلة، كشف أميتاب عن اطلالته من فيلم Chehre مع عمران هاشمي Emraan Hashmi.