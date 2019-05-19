نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الكبرى.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الكبرى «ميلا» التي اكملت عامها العاشر في أجواء مبهجة بحضور صديقاتها.

نانسي حرصت على مشاركة الفانز أجواء احتفالها بمقطع فيديو من حفل عيد الميلاد، ظهرت فيه الفنانة بطلّة عفوية بعيدة عن تكلف النجومية، وذلك مع زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، بينما تتوسطهما ابنتهما الثانية «إيلا»، في الوقت الذي احتضن فادي «ميلا»، ليغني الجميع للأخيرة احتفالاً بعيد ميلادها.

تعليق نانسي على الفيديو حاز على اعجاب متابعيها، حيث وصفت ابنتها بالحب الأول لها ولزوجها، وكتبت: «عيد ميلاد سعيد لأميرتنا وحبنا الأول ميلا»، وقد تلقت الفنانة تهاني الفانز، متمنيين لميلا حياة سعيدة وموفقة.

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يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بمولودة جديدة من زوجها فادي هاشم، وقد اطلقت عليها اسم “ليا”، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما «ميلا» يوم 16 مايو 2009، و«إيلا» يوم 23 أبريل 2011.

من ناحية أخرى، اهدت نانسي عجرم، الشعب المصري حديثاً أغنية جديدة بعنوان “راجل وابن راجل”، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة، حيث تم طرحها بالتزامن مع قرب التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة في مصر، وقد حقق الكليب نسب مشاهدة قياسية منذ الساعات الأولى لطرحه، كما تنافست كل القنوات المصرية على عرضه لحث المصريين على النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات.