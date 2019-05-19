تفاصيل مشهد كاد أن يتسبب في طلاق عايدة رياض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية عايدة رياض، عدد من أسرارها الشخصية، والمواقف التي تعرضت لها في بداية حياتها الفنية.

وقالت في تصريحاتها لـ “الوطن”، إن العمل الرمضاني الذي لاينسى بالنسبة لها هو دور “بيسة” في مسلسل “المال والبنون”، مؤكدة أنها كانت ستنفصل عن زوجها بسببه.

وأضافت: «المسلسل كان بدايتي في العودة للدراما بعد غياب 7 سنوات، وقبلها بفترة قليلة كنت مرتبطة بفيلم ومسرحية، وكنت أصور طول النهار الفيلم وبعدها أذهب للمسرح، وأعود إلى المنزل في وقت متأخر، وقتها غضب زوجي عندما علم بارتباطى بعمل ثالث، قال لي “أنتي عايشة في لوكاندة؟”!».

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وتابعت: «حدث خلاف بيننا كاد يؤدي إلى طلاقي لكن الحمد لله مر الموضوع على خير، وتم التصوير، وكان ممتعًا جدًا”، مؤكدة: “مجدي أبوعميرة إنسان محترم ويقدر الفنان ودائم التشجيع لكل أبطال عمله».

وأستطردت، حدث لي موقف بعد تصوير المسلسل لن أنساه أبدًا، بعد انتهاء العمل سافرت الصعيد مع أسرة مسرحية “واحد لمون والتانى مجنون”، للعرض هناك، وكان معي محمد نجم وسيد زيان، ووقت ظهوري على المسرح وجدت الجمهور يصفق ويردد (بيسة)، وسعدت جدًا، وخرج محمد نجم بتعليق ونحن على خشبة المسرح: “إحنا هنا مش في المال والبنون”.

يذكر أن الفنانة المصرية تزوجت في بداية حياتها من الفنان محرم فؤاد ولكنها انفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة عليها في أواخر الثمانينات، وخرجت عليها العديد من الشائعات التي تدور حول زواجها من الفنان أحمد بدير، وهو مانفاه الطرفان.