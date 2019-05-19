فيديو.. مشهد كوميدى بين حمادة هلال وأيتن عامر فى "ابن أصول"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحداث مسلسل "ابن أصول" للنجم حمادة هلال "ميشو"، جمع مشهد كوميدى حمادة هلال مع الفنانة أيتن عامر التى تجسد دور زوجته خلال أحداث المسلسل، بعد انتهاء العتاب بينهما بعد زواج ميشو "حمادة هلال" من رانيا منصور واستقالتها من شركته، وخلعها له بعد ما رفض تطليقها، قائلا لها "ما تقوليش يا ابن أمك". مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتى وفراس سعيد وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجى تامر مرسى وإخراج محمد بكير.

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