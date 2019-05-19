شاهد.. هيا الشعيبي تتغزل بـ احلام: “صكيتي على كيم كاردشيان”

كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2019 02:56 صباحاً - تغزلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بصديقتها الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي، وذلك خلال تقديمها برنامج “فانوس هيونة”، المذاع على قناة Atv الكويتية في رمضان 2019. وقالت هيا الشعيبي موجهة كلامها الى احلام: “موفقة أم فاهد، وصاير اللوك حلو وضعفانة وكيوت” وتابعت “صكيتي على كيم كاردشيان الصراحة”.

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