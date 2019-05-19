شاهد.. صراخ هستيري من شذى حسون في “رامز في الشلال”

كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2019 02:56 صباحاً - وقعت الفنانة العراقية شذى حسون ضحية حلقة امس السبت من برنامج “رامز في الشلال” الذي يقدمه رامز جلال عبر شاشة قناة “MBC مصر”.
وقد انتابت شذى حسون حالة من الهلع والهيستريا منذ سقوطها في المياه، واستمر صراخها خلال مواجهتها الغوريلا.
ولم تتوقف شذى حسون عن الصراخ الهستيري حتى بعد انتهاء المقلب وكشف رامز جلال عن وجهه حيث قامت بضربه بينما كانت تواصل الصراخ.
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