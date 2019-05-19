أميتاب باتشان يُغضب ايشواريا راي.. فهل تقاطع فاتنة بوليوود والد زوجها؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يبدو أن إيشواريا راي باتشان منزعجة للغاية و غاضبة أشد الغضب بعدما شعرت بأن كرامتها تُنتهك، وخاصة عندما يأتي مثل هذا الأمر على يد والد زوجها والنجم الكبير الكبير أميتاب باتشان.

وقد أفادت تقارير اشتعال الموقف العائلي بين ملكة جمال العالم السابقة من جهة، وحماها اميتاب باتشان وزوجته جايا من جهة أخرى، وذلك على إثر الكشف عن التعاون الفني بين الممثل السبعيني وعمران هاشمي في عمل جديد بعنوان Chehre “شهري”.

ممثلة بوليوود ايشواريا راي ليست في حالة مزاجية لتسامح عمران هاشمي على تصريحه بأنها “عروس من البلاستيك ومزيفة”، وهو التصريح الذي أدلى به في برنامج الدردشة الشهير لكاران جوهر، Koffee With Karan.

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وقبل بضعة أشهر، خلال مقابلة مع إعلامي هندي شهير يدعى جيشا بيلاي Jitesh Pillai في برنامجه الحواري “Famious Filmfare”، سئلت أيشواريا عن أسوأ تعليق سمعته عن نفسها، قالت: “مزيفة وبلاستيكية”.

ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إنديا، تشعر إيشواريا بالمرارة لمعرفة أن مشروع أميتاب التالي سيكون مع عمران هاشمي، حيث سيظهر الثنائي سويًا في فيلم Chehre وقد بدأوا بالفعل تصوير مشاهده، وسيتم عرض الفيلم في دور السينما في 21 فبراير 2020.