بينلوبي كروز وأنطونيو بانديراس يخطفا الأنظار في العرض الخاص لـ pain and glory فى «كان».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألق نجوم فيلم pain and glory، على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى الدولي يوم الجمعة 17 مايو، فى دورته الـ72 بحضور معظم نجوم العمل، واهتمام عالمي واسع بفاعاليات المهرجان الكبير.

وخطفت خلال العرض بطلة الفيلم النجمة العالمية البالغة من العمر 45 عاما، بينلوبى كروز، الأضواء مع مواطنها النجم الاسباني أنطونيو بانديراس، حيث يشارك الفيلم فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولي حتى 25 مايو الحالى وشهدت ليلة افتتاح المهرجان عرض فيلم “The Dead Don’t Die” بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل.

وفيلم “The Dead Do Not Die” من تأليف وإخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الأحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.