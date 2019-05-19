كيم كاردشيان تنشر أول صورة لإبنها الرابع وتفصح عن اسمه.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان عن اسم مولودها الرابع بعد أسبوع من ولادته، حيث نشرت عبر حسابها على موقع Twitter، أول صورة له نائما في سريره ملفوفا بالبطانية البيضاء وكشفت عن اسمه في صورة محادثة بينها وبين زوجها كاني ويست.

وعلقت النجمة العالمية على الصورة “بسالم ويست” عيد أم سعيد مع وصول طفلنا الرابع نشعر بالمباركة، لدينا كل شيء نحتاج إليه”.

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وبحسب موقع Harper’s Bazaar، يمكن أن ينطق الاسم سالم أيضا ويحمل دلالة دينية تشير إلى سفر المزامير في العهد القديم من الكتاب المقدس المسيحي أو اليهودي، وبعد نشرها شهادة ميلاد ابنها الجديد، انهالت تعليقات المتابعين بالسخرية من الاسم عبر Twitter:

وكان البعض قد سخر من النطق الغريب للاسم، وبأن كيم تتعمد دائما عدم اختيار أسماء طبيعية لأبنائها، وطالب البعض المشاهير بالتصرف بطريقة طبيعية في هذا الأمر وعدم إطلاق أسماء غريبة على أبنائهم.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان قد استقبلت مولودتها الرابع يوم الجمعة الماضية 10 مايو الجاري عن طريق أم بديلة، وعبر موقع Twitter شاركت كيم جمهورها الأنباء السعيدة قائلة” إنه هنا وهو رائع”، بينما في تغريدة أخرى أكدت كيم بأن مولودها الجديد يشبه شقيقته الصغرى شيكاغو وكأنهما توأم.