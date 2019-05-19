جي جي حديد تدافع عن عمليات الإجهاض

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خرجت عارضة الأزياء الأمريكية والفلسطينية الأصل جي جي حديد، عن صمتها معبرة عن رفضها لقانون منع الإجهاض، وذلك بعدما أقرت حاكمة ولاية ألاباما الأمريكية كاي آيفي بمنع الإجهاض.

العارضة العالمية البالغة من العمر 24 عاما، نشرت صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، حققت من خلالها أكثر من مليون إعجاب، وعبرت عن رفضها لهذا القانون، معلقة عليها قائلةً: الإجهاض هو حقّ من حقوق المرأة.

ولاقت الصورة قبول عند عدد كبير من متابعي جي جي حديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وعلّق الكثير منهم المؤيد للقانون والبعض الآخر المعارض، حيث جاء في التشريع الجديد أن الاجهاض يعتبر جناية يعاقب عليها القانون في معظم الحالات.

Advertisements

وعلى جانب أخر، قامت وكالة تصوير، وتقع في ​نيويورك​، برفع دعوى قضائية ضد عارضة الأزياء ​الأمريكية والفلسطينية الأصل جي جي حديد​، وذلك بسبب صورة لها تم نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

الوكالة الأجنبية أدعت أن العارضة العالمية اللامعة استخدمت إحدى الصور الخاصة بالوكالة، من دون إذن منها ونشرتها عبر صفحتها الخاصة، مما يعد تعدياً على حقوق الملكية للصورة.

ووفقا لأوراق الدعوى فإن جي جي حديد على علم، بأن نشر صور لنفسها أو لآخرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما لم تقم بترخيصها أو الحصول على إذن من صاحبها، فهذا يعد إنتهاكاً لحقوق الطبع والنشر.