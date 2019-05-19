إلهام شاهين: أفسدت خطوبة شقيقتي من عمرو دياب.. وخسرت الكثير بسبب رانيا يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن العديد من الأسرار الشخصية التي تحدثت عنها لأول مرة خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج «شيخ الحارة».

إلهام قالت إنها تزوجت من المنتج عادل حسني رغم أنه يكبرها بأكثر من 25 عاما لأنها رأت فيه الأب الذي تحتاجه، واعترفت إلهام أنها كانت طامعة في حنانة ورجولته.

الفنانة المصرية تحدثت عن خطوبة شقيقتها من الفنان عمرو دياب، وقالت إن شقيقتها كانت صغيرة في السن ولم تكمل 17 عاما، وشعرت إلهام أن الأمر لا يناسبها، واعترفت أنها أفسدت الخطبة بنفسها، ولكنها لم تذكر كيف.

إلهام تحدثت عن أزمة الفنانة المصرية رانيا يوسف بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت: « أنا خسرت العديد من الأشخاص بسبب رانيا يوسف بسبب أزمة الفستان ورد الفعل كان أكبر بكثير من الموضوع وكان من الممكن أن ينصحها أحد بهدوء بأن اختيارها كان خاطئا بدون هذا التجريح».

Advertisements

الفنانة المصرية أكدت أنها تكره مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ووصفتها بأنها تافهة، مشيرة إلى أن الطريقة التي تم الهجوم بها على رانيا يوسف كانت معيبة ومبالغ فيها.

إلهام نفت أن تكون أدخلت شقيقها الفنان أمير شاهين إلى الفن عنوة، مشيرة إلى أن موهبة شقيقها هي السبب، وأنه يمثل منذ أن كان طفلا وفي سن صغير.

الفنانة المصرية أكدت خلال تواجدها في برنامج «شيخ الحارة»، مع بسمة وهبة أنها تحترم كل الأديان السماوية، وأن هذا الأمر هو ما جعلها تشارك في مسيرة بالعراق لأحد الشهداء من الشيعة.