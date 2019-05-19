الإعلامية شذا شعبان تحتفل بعيد ميلاد نجليها بحضور نجوم الفن والمجتمع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفلت الإعلامية شذا شعبان وزوجها رجل الأعمال زكريا العشى بعيد ميلاد نجليهما شذا وأحمد بخيمة فوانيس بفندق الزمالك للقوات المسلحة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع منهم ياسر عدوية، وعمرو يسري، والمنتج والمطرب فادي بطل، وأحمد زكريا، ونادية سلامة، ومحمد الشريف، والفنان شريف باهر، ووحيد السنباطي، وأشرف المحلاوي، والمستشار محيي بدراوي وحرمه رشا بدراوي، والمطرب فادي يزبك وسهيل يزبك.

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كما حضرت نانا رمزي، والمخرج السوري حسام حمود، والإعلامية بسمة إبراهيم وزوجها الرائد إسلام مهني، والإعلامية مها عبد الكريم، ودينا ثروت، والإعلامية داليا حسن، وأحمد الجوهري، والإعلامي أحمد خليل، والنائب عاطف الأشموني، والمطرب أحمد الحصري، والمنتج محمد الرفاعي وحرمه.

وحضر عدد من رجال الأعمال والمجتمع والنواب، منهم عقيل حجار، وأشرف المحلاوي، والنائب شريف السحيمي، وليلى محمد، وورجل الأعمال عبدالمعطي صاحب مجموعه بيت الخبرة، والرائد وجدي أمين.

وحرص الحضور على التقاط عدد كبير من الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة سادت أجواء المكان.