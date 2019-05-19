ابنة ماجدة الصباحي غاضبة من تجاهل الإعلام لعيد ميلاد والدتها مقارنة بعادل إمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية غادة نافع، ابنة الفنان الكبيرة ماجدة الصباحي، عن غضبها الشديد من تجاهل وسائل الإعلام لعيد ميلاد والدتها، في الوقت الذي بالغت فيه القنوات في الاحتفال بعيد ميلاد نجم الكوميديا عادل إمام.

غادة عبرت كتبت في منشور عبر صفحتها لشخصية بموقع “فيس بوك” تقول : “كل سنة وعادل إمام بخير ربنا يديله العمر الطويل”.

وأضافت: “بس عايزه أفكركوا إنكم نسيتوا العمر لحظة والعظيمة ماجدة التي قدمت لمصر الوطنية قبل المصالح الشخصية أنتجت وقدمت العمر لحظة عن حرب أكتوبر المجيد”.

وتابعت: “أنتجت عظماء السلام وهجرة الرسول وقدمت المراهقات وكان أول فيلم يناقش مشاكل الفتاة المراهقة في المجتمع المصري عندما نحتفل بأعياد ميلاد الفنانين يجب ألا ننسي العظيمة ماجدة التي قدمت ما لم يقدمه أي فنان”.

Advertisements

وكان عيد ميلاد الفنانة ماجدة، قد مر بدون أي احتفال من التلفزيون أو برامج “التوك شو”، أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مثل الاحتفال بعيد ميلاد الفنان عادل إمام.

يذكر أن ماجدة، ولدت في 6 مايو 1931، وولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية كان والدها موظفا في وزارة الموصلات.

بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس دخلت مجال الإنتاج، وكونت شركة افلام ماجدة لإنتاج الأفلام.

من أفلامها التي انتجتها “جميلة” ” هجرة الرسول” وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي.

حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد تزوجت عام 1963 من الفنان ايهاب نافع الذي انجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية، وتعتبر من أبرز الممثلات في السينما العربية يتسم أدائها بالتقمص للشخصية ولا يمكن نسيان دورها في “أين عمري” و” المراهقات ” و” جميلة ” و” بنات اليوم”.