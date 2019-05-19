مصطفى شعبان ونيللى كريم يشاركان في «كازابلانكا»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يشارك كل من النجم المصري مصطفى شعبان، والفنانة نيللى كريم، كضيف شرف فى فيلم “كازابلانكا”، بطولة النجم أمير كرارة، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، حيث صورت نيللى كريم مشهد أكشن ، كما يظهر شعبان فى شخصية شقيق بطل العمل كرارة فى بداية أحداث الفيلم، الذى تقوم على إنتاجه شركة “سينرجى”.
وفى نفس السياق، أوشك مخرج الفيلم بيتر ميمى على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للفيلم قبل طرحه، حيث وضع الموسيقى التصويريه للفيلم، ويتبقى مونتاج ومكساج اللقطات النهائية ليصبح العمل جاهزا للعرض، وإرسال النسخ النهائية لدور العرض خلال الأيام المقبلة.
ويشارك في بطولة فيلم “كازابلانكا”، أمير كرارة، كل من غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش، ونيللى ركيم، ومصطفى شعبان، تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى ووليد منصور، ومن المتوقع أن يجنى العمل إيرادات كبيرة خلال عرضة بإجازة عيد الفطر.
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