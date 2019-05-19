بوسي وأوكا وأورتيحا يتألقون في خيمة «سهراية».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

تواصل النجمة بوسي إحياء المزيد من السهرات الرمضانية حيث تعد الأكثر طلبا منذ بداية الشهر الكريم، وقدمت حفلها الرمضاني الثالث مساء الخميس داخل خيمة “سهراية” بحضور عدد كبير من الأسر ورواد المكان.

وحضرت بوسي بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر، وقدمت وصلة طربية من أغانيها المحببة لدي الجمهور منها: ” اه يا دنيا ” و”شيكولاتة” و”حط ايده يا” و”مبروك عليا” و” عبده” و”تعالى”، وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة السيلفي.

وشهد الحفل حضور الإعلامي ممدوح موسى، والفنانة رندا البحيري، والفنانة أميرة هاني.

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وشارك في إحياء الحفل الثنائي “أوكا وأورتيجا ” اللذان أشعلا أجواء المكان بأغاني المهرجانات الخاصة بهم والتي تفاعل معها الجميع، وقد حرصوا جميعاً على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور قبل مغادرة السهرة.

والحفل من تنظيم العالمي وليد منصور وماجد حسني وفندق تريامف وامتد حتي مدفع الإمساك.

وكانت الفنانة المصرية بوسي قد أحيت مؤخرا واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، احتفالا بأعياد الربيع، وذلك داخل نادي الرحاب وسط حضور الآلاف من محبيها.