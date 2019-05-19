خالد سليم يحيي ذكرى رحيل الفنانة وردة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان خالد سليم، الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة الجزائرية، ونشر فيديو نادر لها عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وقال خالد سليم، في تعليقه على الفيديو: “الذكرى السابعة لوفاة الست وردة .. الإنسانة .. و الفنانة و العملاقة .. عمرنا ما هاننساكي .. اللهم ارحمها و اغفر لها و تجاوز عنها .. و اسكنها فسيح جناتك .. هي و والدي و جميع موتانا .. اللهم آمين”.

الفنانة الراحلة وردة، كشف في الفيديو سر اختيارها لخالد سليم، لمشاركتها في ديو “من غير عتاب”، قائلة: “لأنه مافي شك نبغة صوت قوي وهو لذيذ جمال مختلف عن النجوم اللي سبقوه وابن ناس، وقوة في الأداء”.

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يذكر أن ردة الجزائرية ولدت في22 يوليو 1939، وتوفيت يوم 17 مايو 2012، وهي مغنية جزائرية، اسمها الحقيقي وردة فتوكي ولدت في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية من عائلة بيروتية تدعى يموت، لها ولدان هما رياض وودا.

توفيت في منزلها في القاهرة في 17 مايو 2012 إثر ازمة قلبية ودفنت في الجزائر ووصلت في طائرة عسكرية بطلب من رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة وكان في استقبالها العديد من الشخصيات السياسية والفنية ليتم دفنها في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

وكانت قبل وفاتها قالت «أريد العودة إلى الجزائر فورًا»، تعتبر واحدة من أهم فناني الزمن الجميل.