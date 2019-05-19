إشادة من الأعلى للإعلام بـ«حكايتى» لياسمين صبري و«طلقة حظ» لمصطفى خاطر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن التقرير الرسمى الأول للجنة الدراما والذى يتضمن تقييما للأعمال الدرامية التى عرضت فى الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، فى عدد من القنوات الفضائية.

وتبين من التقرير رصد العديد من المخالفات لعدة مسلسلات تعرض خلال الشهر الكريم، وقد حصل مسلسلان وهما “حكايتى” بطولة ياسمين صبرى على دى ام سى، وطلقة حظ بطولة مصطفى خاطر على سى بى سى على أفضل عملين خاليين من أية مخالفات.

مسلسل “حكايتى” يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، عمرو صحصاح، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

بينما مسلسل “طلقة حظ”، فهو من بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، خالد أنور، إنعام سالوسة، محمد جمعة، محمد أنور، هبة مجدى، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.