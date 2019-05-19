نجوم الفن والإعلام يلتقون على مائدة سحور المهندس حسام الخولي وحرمه الإعلامية شيماء السباعي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقام المهندس حسام الخولي وحرمه الإعلامية شيماء السباعي مأدبة سحور جمع فيها العديد من نجوم الفن والإعلام وبعض رجال وسيدات المجتمع وأعضاء البرلمان المصري، وذلك في منزلهم بأحد الفيلات الفخمة بالشيخ زايد.

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وكان ضمن الحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، ومنهم: الفنان خالد زكي، والفنانة نرمين الفقي، والفنانة رانيا فريد شوقي وزوجها تامر الصيرفي، والنائب علاء عابد وحرمه الإعلامية بسمة وهبة، والنائب أحمد السجيني وحرمه، والدكتور محمد عبد اللطيف، والنائب أيمن أبو العلا وحرمه الإعلامية أسماء مصطفى، و رجل الأعمال مجدي جميل وحرمه الإعلامية جيهان منصور، ورجل الأعمال أحمد فتح الله و حرمه الكاتبة جيلان جبر.

كما حضر رجل الأعمال محمد عبداللطيف وحرمه، والإعلامية نرمين الشريف وخطيبها المستشار حسن أحمد، والنائبة رشا رمضان، ونجلاء السيد، وحنان شعراوي، الإعلاميين وائل الإبراشي وتامر أمين، وأسامة منير وحرمه، وأحمد الشاعر، ودعاء فاروق، وبوسي شلبي، و لمياء فهمي عبد الحميد، و لميس سلامة، وأمل الحناوي، و داليا أبوعميرة، ومي حامد، ووفاء ماهر، ومصمم الأزياء هاني البحيري، ورجل الأعمال سامح صدقي، وأحمد الخولي نجل المهندس حسام الخولي، والفنان الشاب زياد حسني نجل الإعلامية شيماء السباعي، وسيدة المجتمع الدكتورة عواطف سيراج الدين و غيرهم من الأصدقاء.