اللبنانية تانيا صالح تألق لأول مرة علي المسرح المكشوف في حفل كامل العدد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

ضمن سهرات الأوبرا الرمضانية تألقت المطربه اللبنانية تانيا صالح علي خشبه المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية رئيس الأوبرا مجدي صابر .

وأهدت الفنانة اللبنانية للجمهور المصري في بداية حفلها أغنية “الربيع” للشاعر صلاح جاهين، قبل أن تقدم باقة متنوعة من أبرز أغانيها.

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تانيا أشعلت الحفل بعدد من المواويل والأغاني التراثية إلى جانب عدداً من أعمالها الخاصة، التى تمزج أنماطاً موسيقية مختلفة، منها: “ما لنا شئ، الشرق، رضا، هي لا تحبك، عجبي، فرحان، راح الحب، موشح لو كان قلبي معي، عمر وعلي، سلوى، ها العيون، طلع من حياتي، يا عزيز عيني، امشي على رمشي، و ع الضيعة”.

وشهدت السهرات التي تنظمها دار الأوبرا، خمس حفلات أحيت أولها فرقة الموسيقى العسكرية، ثم فرقة الحضرة، والفنان مدحت صالح، وفرقة الأخوة أبو شعر، والمنشد المغربي جواد.

يذكر أن الفنانة اللبنانية تانيا صالح تمتلك مواهب متعددة تتنوع بين الغناء والتأليف وكتابة الكلمات التى تعبر عن واقع المجتمع اللبناني والعربي، بدأت مسيرتها الفنية عام 1990 وحتى الآن، اكتسبت خلالها خبرة فنية كبيرة ، وقدمت العديد من العروض الناجحة بمختلف دول العالم ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .