هشام عباس يشعل سهرة رمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أحيا المطرب المصري هشام عباس، أحد الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس، وأشعل أجواء الحفل بباقة من أشهر أغانيه، والتي تفاعل معاها الحضور بالغناء والرقص معه.
وحرص عدد من نجوم الفن والرياضة على الحضور، جاء في مقدمتهم الفنان أمير كرارة، نجم مسلسل كلبش، ودكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، والفنان هشام ماجد .
كما حضر كل من المطرب محمد شاهين، والفنان عمر السعيد، والإعلامي إبراهيم عيسى، والكابتن أسامة حسني، والكابتن أحمد بلال، و الكابتن خالد الغندور، وغيرهم.
وكان الفنان المصري هشام عباس قد التقى مؤخرا بنجوم الثمانينات على مائدة الإفطار في منزل الفنان الليبي حميد الشاعري، والذي نشر صور من خلال صفحته على موقع «فيس بوك».
الصور ظهر فيها الفنان هشام عباس وزوجته، والفنان مصطفى قمر وزوجته وشقيقه، والفنان علاء عبدالخالق، وعلق حميد على الصور وكتب: «فطار ثمانينات، أحلى لمة مع أحلى أصحاب على الفطار».
والصور التي نشرها حميد حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور من خلاله حسابه الخاص، وتمنى الفانز أن يجمعه أعمال جديدة مع الفنان هشام عباس ومصطفى قمر.
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