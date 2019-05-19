شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين فركش من تصوير "البرنسيسة بيسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة مى عز الدين من تصوير مسلسلها "البرنسيسة بيسة" الذى يعرض يومياً على قنوات الحياة خلال شهر رمضان، حيث صورت أمس الجمعة فى ديكور المدرسة وجمعت المشاهد الأخيرة بينها وبين النجمة بوسى مع المخرج أكرم فريد، ويواصل الأخير فى مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة من المسلسل لتسليمها للجهة المنتجة للعمل.

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تدور أحداث البرنسيسة بيسة، حول بيسة التى تعمل فى فرقة شعبية لإحياء الأفراح تجد نفسها ورثت قطعة أرض مبنى فوقها مدرسة إنترناشونال لتكون شريكة فى هذه المدرسة مع صاحبتها وتحدث العديد من المفارقات بعد دخول بيسة المدرسة، كما تجسد مى شخصية أخرى وهى "الجدة سكسكة" التى يعانى منها أهالى الحارة بسبب بطشها وسيطرتها وفرض الإيتاوات عليهم.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.