شكرا لقرائتكم خبر عن 10.7 مليون مواطن حصلوا على إجازة لمشاهدة الحلقة الأخيرة من Game of thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إحصائية جديدة نشرتها شركة أبحاث "هاريس"، كشفت عن أن ما يقارب الـ 10.7 مليون مواطن تقدموا للحصول على إجازة من عملهم ليتمكنوا من مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of thrones المقرر عرضها اليوم عبر شبكة HBO.

وتبين فى البحث الذى شارك فيه مركز workforce أن ما يقارب ثلث العاملين داخل الولايات المتحدة الأمريكية حصلوا على إجازة يوم الأحد ليتمكنوا من مشاهدة الحلقة الأخيرة من GOT والتى ستنهى أحداث سلسلة استمر عرضها ما يقارب الثمانى سنوات.

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ومن المتوقع أن تحدث الكثير من المفاجآت فى الحلقة المقبلة من المسلسل المقرر عرضها اليوم، والتى تعد آخر حلقات المسلسل الدرامى الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز