شكرا لقرائتكم خبر عن نجم GOT المحقق فى الجزء الثالث من La Casa de Papel.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التريلر الجديد للموسم الثالث من مسلسل الدراما الاسبانية La Casa de Papel الذى طرحته الشركة المنتجة أمس، عن بعض المفاجآت والممثلين الجديد الذين انضموا للجزء الجديد القرر طرحه 19 يوليو القادم.

وظهر فى التريلر الجديد الممثل بيدرو باسكال صاحب شخصية "أوبرين مارتيل" فى المسلسل الشهير Game of thrones، الذى انضم للعب شخصية المحقق الذى سيسعى وراء العصابة بعد سرقتها للأموال فى الموسم الماضى والفرار.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت تريلر سابق للجزء الجديد شهد الكثير من الأحداث والمغامرات التى بدأت بوصول البروفيسور والعصابة إلى احدى الجزر وسرعان ما بدأت مشاهد الاكشن وفرارهم بعد هجوم قوات من الشرطة للقبض عليهم.

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مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة نتفليكس الأمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلا من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهده على شبكة "نتفليكس"، فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيز IMDB.