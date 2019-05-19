شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات جديدة فى GOT.. بريان أوف تارث "حامل" بآخر نسل لانيستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of thrones الشهير بعد ثمانى سنوات عرض، توقع الكثير من عشاق السلسلة الشهيرة بعض التخمينات التى ستعرض الحلقة القادمة المقرر لها مساء اليوم عبر شبكة HBO الامريكية.

وجاءت التوقعات التى ينتظرها عشاق المسلسل متمثلة فى عدم انتهاء نسل عائلة اللانيستر وان تكون المحاربة "بريان أوف تارث" حامل فى طفلها الأول من جيمى لانيستر الذى قتل الحلقة الماضية مع شقيقة سيرسي تحت انقاض الكينجيز لانديج.

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وصمم عدد من متابعى المسلسل بعض الصور للطفلة التى ستكون اخر المنضمين لعائلة اللانيستر بعد مقتل والدها الحلقة الماضية واحتمالية قتل عمها "تيريون لانيستر" بعد خيانته لـ "دينيريس تايجريان" الحلقة الماضية وتهريبه لشقيقة الأكبر من ايدي قوات الانساليد.

ومن المتوقع أن تحدث الكثير من المفاجآت فى الحلقة المقبلة من المسلسل المقرر عرضها اليوم ، والتى تعد آخر حلقات المسلسل الدرامى الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز