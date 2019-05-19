شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الخليج 365 تحتفل بنجاح "أبو جبل" مع مصطفى شعبان فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت ”الخليج 365” النجم "مصطفى شعبان" للاحتفال معه بنجاح مسلسله أبو جبل، الذى يشارك فى السباق الرمضانى الحالى، والحديث عن أعماله الدرامية السابقة وبصماته التى تركها فى العديد من الأعمال التى كان آخرها مسلسل "أيوب" العام الماضى.

وكان فى مقدمة استقبال النجم مصطفى شعبان ، الكاتب الصحفى "خالد صلاح" رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، والكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى، وعصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لقطاع الرياضة، والصحفى عمرو صحصاح رئيس تحريرعين ورئيس قسم الفن باليوم السابع، اللذان شاركا فى الندوة التى تناولت الكثير من المواقف فى حياة شعبان منذ أن كان طالبا فى كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وفى جولة داخل مقر الخليج 365، اصطحب الكاتب الصحفى خالد صلاح، النجم مصطفى شعبان لمشاهدة سير عملية ماكينة العمل داخل المؤسسة، وسط حفاوة الكثير من الزملاء الصحفيين الذين التقطوا العديد من الصور التذكارية معه، كما احتفلت الخليج 365 بعيد ميلاد النجم مصطفى شعبان بعد انتهاء الندوة التى حضرها الكاتب الصحفى خالد صلاح.

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يذكر أن مسلسل "أبو جبل" حقق نجاحاً كبيراً منذ عرضه حيث يعرض حصرياً على شبكة قنوات أون، والعمل يشارك فى بطولته النجم مصطفى شعبان ودياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، أنعام الجريتلي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى" .