شكرا لقرائتكم خبر عن "سالم ويست" الملامح الأولى للطفل الرابع لعائلة كيم كاردشيان .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، مولودها الرابع من المغنى العالمى كانى ويست، الأسبوع الماضى، والذى حملته أم بديلة لها كالعادة.

وكشفت نجمة تلفزيون الواقع عن ملامح مولودها الأول فى صورة نشرتها عبر حسابها الشخصى منذ ساعات، وحديث ابلاغها بوصوله لزوجها كانى ويست.

كما كشفت كاردشيان عن أسم مولودها الجديد وهو "سالم ويست"، بالإضافة الى بعض الفيديوهات والصور من احتفاليه وصوله التى نشرتها عبر الأستورى الخاص بها والتى ظهر فيها أطفالها والالعاب التى سيحظى عليها سالم فى المستقبل.

وكان اخر ظهور لكاردشيان فى مهرجان Met Gala لعام 2019 الذى أقيم الأسبوع الماضى فى مدينة نيويورك الأمريكية، والتى ارتدت فيه فستانها من تصاميم ثييري لاتكس مطرز بالخرز ، واستغرق إنتاجه ثمانية أشهر، وتعد المرة الاولى منذ ما يقرب الـ 20 عاما التى يصمم فيها المصمم "موجلر" مؤسس ماركة House of Mugler فستان من أجل أحد.

Advertisements