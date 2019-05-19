شكرا لقرائتكم خبر عن من عالم الألعاب للسينما.. تعرف على توقيت عرض فيلم Mortal Kombat والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهرة كبيرة حققتها لعبة Mortal Kombat التى عاصرتها أجيال كثيرة منذ طرحها فى تسعينات القرن الماضى حتى الأن، والتى قررت شركة وارنر بروس نقلها من عالم الألعاب الى شاشات السينما وإنتاج فيلم مستوحى من اللعبة الشهيرة.

وكشفت شركة ورانر بروس للإنتاج الفنى والسينمائى عن ملامح فيلمها الجديد المقرر عرضه فى 5 مارس عام 2021 وسيكون من إخراج جيمس وان وسيمون مكويد.

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ومن المقرر ان يبدأ التصوير فى الفيلم الجديد بداية من الشهر المقبل فى استراليا، بعدما كشف رئيس الوزراء الاسترالي ستيفن مارشال ان استراليا تستقبل أكبر انتاج سينمائى فى 13 يونيو المقبل.

الفيلم الجديد يعد الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة التى طرحت أول جزء عام 1995 وحقق ارباحاً كبيرة بلغت 120 مليون دولار فى جميع انحاء العالم، بينما حقق الفيلم الثانى الذى جاء بعنوان “Mortal Kombat: Annihilation على ما يقارب الـ 50 مليون دولار اباح عام 1997.