شريف منير يكشف سبب عدم عرض "الزيبق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الفنان شريف منير سبب عدم عرض الجزء الثاني من مسلسل الزيبق، حتى الآن.

ونشر منير، فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، أكد فيه أن الجزء الثاني مكتوب بالكامل، وأن صناع العمل ليسوا مقصرين في الأمر.

وأضاف منير أن الجهة المشرفة على العمل لم تعط تصريحا ببدء التصوير.

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وتابع: "أنا وكريم نفسنا نكمل المسلسل جدا، خصوصا أننا واقفين عند حدث مهم جدا، أن عمر وصل تل أبيب".

واختتم: "أحداث الجزء الثاني سخنة جدا ومعظمهما شغل مخابراتي وهيعجبكم جدا".

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل الزيبق عُرض في رمضان 2017، بطولة كريم عبد العزيز وشريف منير وريهام عبد الغفور وطلعت زكريا وسهر الصايغ، من تأليف وائل عبد الله ووليد يوسف، وإخراج وائل عبد الله.