لهذا السبب.. مصطفى شعبان يوجه رسالة شكر لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان مصطفى شعبان، رسالة لجمهوره، عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر"، بعد تلقيه العديد من رسائل التهنئة من جمهوره بمناسبة عيد ميلاده الذي يحل غدًا الأحد.

وكتب شعبان في رسالته،: "شكرًا للإهداء الرقيق بجد فرحان إن ناس كتير بتحتفل معايا بعيد ميلادي بقالي ٣ أيام وهو لسه بكره شكرا لكل لحظة حلوة عشناها معاكم على مدار سنين فاتت وأوعدكم دايما ال جاي هيكون أحلى ، كل سنة وأنتم طيبين".

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ويشارك مصطفى شعبان في بطولة مسلسل "أبو جبل" ، وتشاركه البطولة عائشة بن أحمد، محمد لطفي، اَيتن عامر، حسن حسني، مريم حسن، ونجلاء بدر ومن تأليف محمد سيد بشير، واخراج أحمد صالح.

يذكر أن مصطفى من موليد 19 مايو 1970.