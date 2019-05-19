بعد حجزه شهرًا بالعناية المركزة.. محمد أبو الوفا يغادر المستشفى غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ.ش.أ

أكد الفنان حسان العربي، اليوم السبت، أن صديقه الفنان محمد أبو الوفا تماثل للشفاء وبات بصحة جيدة، وذلك بعد حجزه بغرفة العناية المركزة لمدة شهرتقريبا .

وقال العربي في تصريحات صحفية إن أبو الوفا سيغادر المستشفى غدا الأحد ليقضي فترة النقاهة في منزله، معربا عن شكره لجمهور أبو الوفا ومحبيه ودعواتهم الصادقة له بالشفاء.

كان محمد أبو الوفا قد تعرض لأزمة صحية منذ حوالي شهر استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، بعد رفض الأطباء نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بالقاهرة.

وغاب أبو الوفا عن سباق رمضان 2019، لأول مرة بعد حفاظه على الوجود لمدة 8 أعوام بشكل متواصل، منذ مشاركته في مسلسل "أهل كايرو"، ومشاركته العام الماضي في مسلسلات "نسر الصعيد" و"قانون عمر" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".