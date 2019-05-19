محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة ملونة وأنيقة، مرتدية عباءة مختلفة ومميزة، لفتت أنظار جمهورها. يذكر أن ياسمين عبدالعزيز تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "لآخر نفس"، ويشاركها البطولة الفنان فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد العوضي، والفنان أحمد صلاح حسني، والفنانة ثراء جبيل، ومن إخراج حسام علي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| ياسمين عبدالعزيز بعباءة ملونة في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.