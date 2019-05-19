هنا الزاهد تسخر من أحمد فهمي: "شبه الصرصار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: سخرت الفنانة هنا الزاهد من شخصية الفنان أحمد فهمي، ضمن أحداث مسلسل "الواد سيد الشحات"، المذاع يومياً علي شاشة "dmc". ونشرت هنا صورة تجمعها بفهمي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام من المسلسل، وعلقت: "إنت أيه شنب هتلر ده، الناس بتضحك عليك عشان شبه الصرصار". يُذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" ، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويشارك في بطولته أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسني، بيومى فؤاد، حميد الشاعري، محمد ثروت، أحمد فتحي وهيفاء وهبي.

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