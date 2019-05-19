ماذا قالت ياسمين صبري عن برنامج رامز جلال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبرت الفنانة الشابة ياسمين صبري عن إعجابها بفكرة برنامج "رامز في الشلال"، الذي يعرض يومياً خلال شهر رمضان على شاشة "mbc مصر".

وكتبت ياسمين، في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "إنت بتضحكني ضحك، يا رب كل سنة تضحكنا كده".

وتابعت ياسمين بجملة رامز الشهيرة، التي يقولها في نهاية كل حلقة: "قوليلي بحق ربنا، ايه رايك في لون شعري؟".

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ورد رامز في التعليقات: "احنا نطول نضحك فاتنة الدراما الر مضانية، بس إيه رايك في لون شعري بجد؟".

يذكر أن ياسمين يعرض لها مسلسل حكايتي في رمضان الحالي، كما أنها حلت ضيفة على برنامج رامز العام الماضي