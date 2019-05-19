صور| رانيا يوسف مع نجوم الفن في حفل سحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جمعتها بعدد من نجوم الفن، خلال لقائهم في حفل سحور أقيم مساء أمس الجمعة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وأظهرت الصور عددا من النجوم منهم: المنتج جمال العدل، نجلاء بدر، إنجي المقدم، دينا، الفنان بيومي فؤاد، إلهام شاهين وغيرهم.
يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف تطرح مسابقة لجمهورها خلال شهر رمضان الجاري، بواقع 30 سؤالا، ويحصل الفائزون على رحلات مجانا إلى شرم الشيخ
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